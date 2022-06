మీరూ బస్సు చార్జీలు పెంచండి.. ఏపీఎస్ఆర్టీసీకి టీఎస్ఆర్టీసీ విజ్ఞప్తి; రీజన్ ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బస్సు చార్జీల పెంపుతో తెలంగాణ ఆర్టీసీ తీసుకున్న తాజా నిర్ణయం ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కి సిరులపంట కనిపిస్తుందా? ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తెలంగాణ ఆర్టీసీ ని బాగా దెబ్బ కొడుతుందా ? ఏపీఎస్ఆర్టీసీ తీరు టిఎస్ఆర్టిసి కి పెను నష్టం చేకూరుస్తుందా? పెద్ద తలనొప్పిగా తయారైందా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది.

You too increase bus fares .. TSRTC appeals to APSRTC. The Telangana RTC has made this appeal to APSRTC in the wake of the increase in ticket prices for passengers traveling in TS buses.