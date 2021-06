భారత రాజ్యాంగం వల్ల హిందూయిజం ధ్వంసం: సీబీఐ మాజీ డైరెక్టర్ ఎం నాగేశ్వర రావు షాకింగ్

Telangana

oi-Chandrasekhar Rao

హైదరాబాద్: పదవీ విరమణ చేసిన సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి, కేంద్రీయ దర్యాప్తు సంస్థ సీబీఐ మాజీ ఇన్‌ఛార్జ్ డైరెక్టర్ ఎం నాగేశ్వర రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దేశంలో హిందూయిజం ధ్వంసం కావడానికి భారత రాజ్యాంగం కారణమని అన్నారు. రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన కొన్ని ఆర్టికల్స్.. దీనికి కారణమౌతోన్నాయని చెప్పారు. సో కాల్డ్ ముస్లిం, క్రిస్టియన్ల తరహాలో మైనారిటీలు తమ సొంత మత గ్రంధాలపై అధ్యయనం చేయడానికి వెసలుబాటును కల్పించిన ఆ ఆర్టికల్స్..అదే తరహా విధానాన్ని హిందువులకు వర్తింపజేయట్లేదని అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన తన అధికారిక ట్విట్టర్ అకౌంట్‌లో ఓ ప్రకటనను పోస్ట్ చేశారు.

English summary

Retired IPS officer and former CBI Incharge director M Nageswara Rao said in a note, which was tweeted by him on his official twitter handle that, Indian constitution destroying the Hinduism.