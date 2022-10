మునుగోడులో ప్రశాంత్ కిషోర్ కాంగ్రెస్ ను గెలిపిస్తారా?

Telangana

oi-Garikapati Rajesh

తెలంగాణలోని మునుగోడు నియోజకవర్గానికి జరుగుతున్న ఉప ఎన్నికను దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన ఉప ఎన్నికగా రాజకీయ విశ్లేషకులు అభివర్ణిస్తున్నారు. భారతీయ జనతాపార్టీ నుంచి ప్రముఖ కాంట్రాక్టర్ కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి బరిలో ఉండటమే దీనికి కారణం. కాంగ్రెస్ నుంచి బీజేపీలోకి వచ్చిన కోమటిరెడ్డితోపాటు రాష్ట్ర బీజేపీకి కూడా ఇక్కడ గెలవడం అనివార్యంగా మారింది.

English summary

Prashanth Kishore, who is working as an election strategist for the ruling TRS, is working for the Congress party here under the leadership of IPAC.