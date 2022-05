అమిత్ షా సభ తెలంగాణాలో మార్పుకు సంకేతమా? బండి సంజయ్ వ్యాఖ్యల మతలబు అదేనా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇప్పటి నుండే రానున్న ఎన్నికల రాజకీయాలు రసవత్తరంగా సాగుతున్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ నీ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయంగా చూపించాలని ప్రయత్నిస్తున్న తెలంగాణ బిజెపి నేతలు దీనికోసం అగ్రస్థాయి నేతలను రంగంలోకి దింపుతున్నారు. ఇప్పటికే బిజెపి జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా పర్యటన నేపద్యంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాలలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణం కాగా, త్వరలో జరగనున్న అమిత్ షా టూర్ రాజకీయంగా మరింత కాక పుట్టిస్తుంది.

English summary

Bandi Sanjay commented that Amit Shah meeting is a sign of change in Telangana. In this context there will be a discussion on the comments of Bandi Sanjay. Union Home Minister Amit Shah is expected to address key issues in the meeting.