అన్నీ కేసీఆర్ కు అనుకూలంగా జరుగుతాయనుకోవడం మూర్ఖత్వం.! సీఎం తనను అవమానించారన్న ఈటల.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: సమైఖ్య రాష్ట్రంలో ఉన్న స్వేఛ్చ ఇప్పుడు తెలంగాణలో లేదని ఈటల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడుతూ చట్టసభల్లో తనను అవమానించారని మండిపడ్డారు. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికల్లో తనను ఓడించడానికి వేల కోట్ల రూపాయలను ఖర్చు చేసారని ఆరోపించారు. నిజమైన ఉద్యమకారులను కాదని, ఉద్యమాన్ని హేళన చేసిన వారితో తనపై నిందలు వేయించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసారు ఈటల రాజేందర్. తెలంగాణలో చంద్రశేఖర్ రావు చెప్పిందే ప్రజాస్వామ్యం అన్నట్టు పరిస్ధితులు తయారుచేసారదని ఈటల తెలిపారు.

English summary

Etala Rajender made sensational remarks that the freedom is no longer in Telangana. He was incensed that he had been insulted in the legislature for committing an abuse of power.