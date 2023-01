Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్ లో మళ్లీ ఐటి దాడులు కలకలం రేపుతున్నాయి. ఈరోజు తెల్లవారుజామున నుండే ఐటి దాడులు మొదలయ్యాయి. ఎక్సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ లో ఐటీ సోదాలు ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్నాయి. మొత్తం 40 కార్ లలో, 3 సిఆర్పిఎఫ్ బస్సులలో ఐటీ సిబ్బంది దాడులు కొనసాగిస్తున్నారు. ఎక్సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కు సంబంధించి గచ్చిబౌలి ప్రధాన కార్యాలయంలో ప్రస్తుతం సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా 18 చోట్ల ఏకకాలంలో ఐటి అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్లోని ఎక్సెల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కార్యాలయంలో సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి.

English summary

IT raids in Hyderabad have become a commotion again. Searches are ongoing at the Gachibowli office of the Excel Group of Companies. The raids of the IT officers who went in 40 cars and 3 CRPF buses will continue