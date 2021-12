ఇంటర్ విద్యార్దులందరూ పాస్..!! నిర్ణయం దిశగా ప్రభుత్వం : ఫెయిల్ వెనుక కారణం..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

ఇంటర్మీడియట్‌ మొదటి సంవత్సరం ఫలితాలు...విద్యార్ధుల ఆందోళన...విద్యార్ది సంఘాల బంద్ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం పునరాలోచనలో పడింది. విద్యార్దులతో పాటుగా వారి తల్లిదండ్రులు సైతం ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన ఫలితాల పైన ఆందోళనతో ఉన్నారు. దీంతో..ఇప్పుడు ప్రభుత్వం రీక్ష రాసిన విద్యార్థులందరినీ పాస్‌ చేయాలని యోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. తాజాగా బోర్డు విడుదల చేసిన ఫలితాల్లో దాదాపు 51 శాతం మంది విద్యార్ధులు ఫెయిల్ అయ్యారు. దీనిపైన కలకలం మోదలైంది. విద్యార్దులు ఆందోళనకు దిగారు.

English summary

it seems that the government is thinking towards passing all the students who have written the Inter mediate exam.