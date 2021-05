సీఎం ముందుచూపుతోనే మెడీకల్ కాలేజీల ఏర్పాటు.!అన్నిగ్రామల్లో ఆరోగ్య సర్వే అంటున్న జగదీష్ రెడ్డి.!

Telangana

oi-Harikrishna

సూర్యాపేట/హైదరాబాద్: కరోనా క్లిష్ట సమయంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ముందు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోందని విద్యుత్ శాఖామంత్రి గుంటకండ్ల జగదీష్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి ముందు చూపుతో వ్యవహరిస్తుండడంతో కరోనా కేసుల సంఖ్య రోజురోజుకూ తగ్గు ముఖం పడుతున్నాయని మంత్రి తెలిపారు. కరోనా రెండవ దశ విజృంభిస్తున్న తరుణంలో కరోనా బాదితులకు అండగా ఉంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి మంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. కరోనపై చేసే పోరాటంలో భాగస్వామ్యం కావాలని ముందుకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి దాతృత్వం వర్తమాననికి స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తుందని మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.

English summary

Power Minister Guntakandla Jagadish Reddy said the Telangana government was taking precautionary measures during the Corona crisis. The minister said the number of corona cases was declining day by day as the chief minister was acting with foresight.