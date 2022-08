కాంగ్రెస్ పార్టీకి జగ్గారెడ్డి షాక్ ఇస్తారా? నవంబర్5న ఆ సంచలన ప్రకటన? వ్యూహం ఇదేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాజకీయాలలో, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఫైర్ బ్రాండ్ గా ఉన్న నేత, సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే, టీపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ జగ్గారెడ్డి ప్రస్తుతం సైలెంట్ గా కనిపిస్తున్నారు. కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి వంటి సీనియర్ నాయకుడు పార్టీకి రాజీనామా చేసి బయటకు వెళ్లిపోయినా ఇప్పటివరకు జగ్గారెడ్డి కనీసం ఒక వ్యాఖ్య కూడా చేయకుండా మౌనం వహించారు. ఆయన కూడా త్వరలోనే పార్టీకి షాక్ ఇస్తారు అన్న చర్చ పార్టీలో ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

Will Jaggareddy shock the Congress party? The debate on whether to make that sensational announcement on November 5 will go on in the party ranks. Will he change his party? It remains to be seen whether a new party will be formed.