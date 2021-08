Telangana

ప్రస్తుతం తాను కేంద్రమంత్రిగా ఉన్నానంటే కారణం అంబర్‌పేట,సికింద్రాబాద్ ప్రజలేనని కేంద్రమంత్రి కిషన్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.అంబర్‌పేటలో అడుగుపెడితే చాలా రోజులకు బిడ్డ తల్లి వద్దకు వచ్చినట్లుగా ఉందని అన్నారు.అంబర్‌పేట తనకు తల్లి లాంటిదని... తనకు జీవం పోసిందని అన్నారు. అంబర్‌పేట బిడ్డగా అందరూ గర్వపడేలా పనిచేస్తానని చెప్పారు. పార్టీ,అంబర్‌పేట తనకు రెండు కళ్లతో సమానమని వ్యాఖ్యానించారు. జన ఆశీర్వాద్ యాత్రలో భాగంగా శనివారం(ఆగస్టు 21) అంబర్‌పేట్‌లో కిషన్ రెడ్డి ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఒకింత భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

Union Minister Kishan Reddy said he got this position just becuase of Amberpet and Secunderabad people.He said Party and Amberpet are just like two eyes to him.Third day of his Jana Ashirwad yatra is now continuing in Hyderabad.