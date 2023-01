Telangana

oi-Chekkilla Srinivas

జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కల్యాణ్ ప్రచార రథమైన వారాహికి పూజలు చేయించడానికి జగిత్యాల జిల్లా కొండగట్టుకు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో పవన్ కాన్వాయ్ ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకుపోయింది. పవన్ కల్యాణ్ హైదరాబాద్ నుంచి రోడ్డు మార్గాన కొండగట్టు బయల్దేరారు. పవన్ ఉదయం 11 గంటలకు కొండగట్టు చేరుకుని పూజలు చేయాల్సి ఉంది. కానీ ఆయన కాన్వాయ్ హకీంపేట వద్ద ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకుంది.

English summary

Jana Sena president Pawan Kalyan left for Kondagattu in Jagityala district to offer prayers to Varahi, the campaign chariot. In this order, Pawan's convoy got stuck in the traffic.