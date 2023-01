Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆలు లేదు చూలూ లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగం అన్నట్టు తయారయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ రోజురోజుకి దిగజారి పోతుంటే, పార్టీ మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారుతుంటే పార్టీలో నేతలు మాత్రం ఇప్పటినుంచే టికెట్ల కోసం తగవులు ఆడుకుంటున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. తాజాగా జనగామ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జంగా రాఘవరెడ్డి పొన్నాల లక్ష్మయ్య పై సంచలన ఆరోపణలు చేసిన, అలాగే వచ్చే ఎన్నికల్లో టికెట్లు తనకే కావాలని అంటున్న ఒక ఆడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. దీంతో జనగామ కాంగ్రెస్ పార్టీలో అప్పుడే టికెట్ల కోసం ముష్టి యుద్ధాలు మొదలైనట్లుగా చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

The election ticket war started in Congress. Janga Raghavareddy's shocking audio against Ponnala Lakshmaiah has gone viral and now there will be an interesting discussion about the janagaon ticket in the upcoming assembly elections.