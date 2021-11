రేవంత్ రాకతో పార్టీలో జోష్ వచ్చింది సరే.!మరి చేరికల మాటేంటి.!ఎందుకు బ్రేక్ పడుతోంది.?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పుంజుకోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా శ్రమిస్తుంది. కొత్త ఛీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలో పార్టీ పూర్వవైభవం అందుకోవడానికి ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. పీసీసీ అధ్యక్షుడి నియామకంలో పార్టీ కేడర్ లో ఉత్సాహం కనిపిస్తోంది. బహిరంగ సభలతో కార్యకర్తల్లో జోష్ నింపుతూ సత్తా నిరూపించుకోవడానికి రేవంత్ రెడ్డి సన్నిహితులు క్షత్ర స్ధాయిలో కష్టించి పనిచేస్తున్నారు. చంద్రశేఖర్ రావు ప్రభుత్వంపైన వివిధ రూపాల్లో ఉద్యమాలు చేస్తూ ప్రజాభిమానం చూరగొనడానికి శ్రమిస్తున్నట్టు కనిప్తోంది. హుజూరాబాద్ ఉప ఎన్నిక ఫలితం పార్టీ శ్రేణులను మానసికంగా దెబ్బతీసినప్పటికి రేవంత్ రెడ్డి దూకుడు మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉందని కార్యకర్తల్లో చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

It seems that the Congress leaders of the respective districts are stopping other party leaders who are willing to join the Congress party for any reason.