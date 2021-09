తీన్మార్ మల్లన్న సంచలన నిర్ణయం-బీజేపీలో చేరబోతున్నట్లు ప్రకటన-బహుజన వాదం టు కాషాయం...?

Telangana

'క్యూ' న్యూస్ నిర్వాహకుడు,జర్నలిస్ట్ తీన్మార్ మల్లన్న అలియాస్ చింతపండు నవీన్ కుమార్ బీజేపీలో చేరబోతున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ సిద్దాంతాలకు ఆకర్షితుడై మల్లన్న బీజేపీలో చేరబోతున్నట్లు క్యూ న్యూస్‌లో వార్తలు ప్రసారం చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం జైల్లో ఉన్న మల్లన్నను విడుదల చేయించేందుకు బీజేపీ పెద్దలు రంగంలోకి దిగారని చెబుతున్నారు. మల్లన్న ట్విట్టర్ ఖాతాలోనూ 'జై బీజేపీ' అని ట్వీట్ చేయడం గమనార్హం. జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక మల్లన్న బీజేపీలో చేరే అవకాశం ఉంది.

Q' News organizer, journalist Teenmar Mallanna alias Chinthapandu Naveen Kumar is all set to join the BJP. According to Q News, Mallanna is all set to join the BJP, attracted by Prime Minister Narendra Modi's ideology. BJP leaders are said to have entered the field to release Mallanna, who is currently in jail.