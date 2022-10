మైనర్లు మేజర్లుగా విచారణ: అమ్నీషియా పబ్ అత్యాచారం కేసులో జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డ్ సంచలనతీర్పు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

జూబ్లీహిల్స్ ఆమ్నీషియా పబ్ కేసులో జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డు సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. జూబ్లీహిల్స్ లో మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం కేసులో నిందితులుగా ఉన్న నలుగురు మైనర్ లను పెద్దలుగా విచారించవచ్చని జువైనల్ జస్టిస్ బోర్డు శుక్రవారం తెలిపింది. నేరానికి పాల్పడిన ఐదుగురు మైనర్ లలో నలుగురు మైనర్ లను విచారణ సందర్భంగా మేజర్ లుగా పరిగణిస్తూ బోర్డు తీర్పునిచ్చింది.

English summary

The Juvenile Justice Board has given a sensational verdict that 4 out of five minors should be tried as majors in the amnesia pub minor gang rape case.