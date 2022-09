మునుగోడులో గెలిపిస్తే అభివృద్ధి రుచి చూపిస్తా: కేఏపాల్ హామీల వర్షం; తగ్గేదేలే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు మునుగోడు ఉప ఎన్నికను సీరియస్ గా తీసుకొని మునుగోడు ఉపఎన్నిక ప్రచారానికి ఇప్పటికే ఎన్నికల బరిలోకి దిగారు. ఎవరికి వారు వ్యూహాత్మక ఎత్తుగడలతో మునుగోడు ఉప ఎన్నికలలో విజయం సాధించాలని, తమ పార్టీ జెండా ఎగురవేయాలని తాపత్రయపడుతున్నారు. ఇక ఇదే సమయంలో మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో నేను సైతం అంటూ కే ఏ పాల్ రాజకీయాలను రసవత్తరంగా మారుస్తున్నారు. మునుగోడు ప్రజానీకానికి కావలసినంత కంటెంట్ ఇస్తున్నారు.

మునుగోడును వదిలిపెట్టని కేఏ పాల్.. అక్కడ యువతకు అదిరిపోయే ఆఫర్ ఇచ్చారుగా!!

KA Paul said If he wins in Munugode, he will show the taste of development. KA Paul promises to bring a multi-specialty hospital to Munugodu and build a school at the corporate level.