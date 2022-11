మునుగోడు ఓటర్లను నవ్విస్తున్న కేఏ పాల్: సూపర్ పంచ్ లు.. పోలింగ్ కేంద్రాల్లోకి పరుగులు!!

Telangana

మునుగోడు ఉపఎన్నిక పోలింగ్ అన్ని రాజకీయ పార్టీలలో ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తోంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలో విజయం సాధించి రాష్ట్రంలో పట్టు సాధించాలని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు భావిస్తున్నాయి. ఇక నేడు పోలింగ్ కొనసాగుతున్న క్రమంలో అన్ని రాజకీయ పార్టీలలో మునుగోడు ఓటర్ల తీర్పు ఏ విధంగా ఉంటుంది అన్న ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. ఇదిలా ఉంటే మునుగోడు పోలింగ్ కు సంబంధించి ప్రజాశాంతి పార్టీ అధినేత కె ఏ పాల్ ఆసక్తికరంగా మారారు. పోలింగ్ రోజు కూడా ఆయన ఏ మాత్రం తగ్గకుండా తన విన్యాసాలు చూపిస్తున్నారు.

మునుగోడులో పట్టుబడుతున్న నగదు; ఓటర్లను ప్రలోభపెడుతున్న స్థానికేతరులు; పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ఆందోళనలు

KA Paul went to inspect the polling centers in Munugode, ran into the polling centers. They ran out of the centers with the same speed. KA Paul, visited polling stations with 10 rings on 10 fingers, gave a super punch to the reporters.