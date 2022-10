Telangana

మునుగోడు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆసక్తికరమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మునుగోడు ఓటర్లను తమవైపు తిప్పుకోవడం కోసం రాజకీయ పార్టీలు నేతలు ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే, ఏకంగా ఇతర పార్టీల అభ్యర్థులనే తమకు మద్దతు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు మరికొందరు. మొత్తంగా మునుగోడు రాజకీయం ఎన్నికల బరిలో ఉన్న పార్టీ నేతల తీరుతో, అభ్యర్థుల ప్రచార సరళితో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.

KA Paul asked Komatireddy Rajagopal Reddy to support him in Munugode. In munugode, if rajgopal reddy is supported, he will make it like America. He said that the development which was not done in 60 months in munugode will be done in six months.