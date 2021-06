బీజేపీలో చేరిక రోజే అవమానం జరిగింది కదా!! .. ఈటెల రాజేందర్ కు కడియం శ్రీహరి సూటి ప్రశ్నలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఈటెల రాజేందర్ కు బీజేపీలో చేరిన మొదటి రోజు అవమానం జరిగిందా? ఈటెల రాజేందర్ కు బిజెపిలో సరైన ప్రాధాన్యత దక్కే అవకాశం లేదా? బీజేపీలో చేరి ఈటెల తప్పులో కాలేశాడా ? అంటే అవును అని చెప్తున్నారు టిఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్సీ కడియం శ్రీహరి. ఇంతకీ కడియం శ్రీహరి ఈటెల రాజేందర్ విషయంలో చేస్తున్న వ్యాఖ్యల్లో నిజమెంత? ఆయన ఈటెలకు సంధించిన ప్రశ్నలు ఏంటి ? అంటే

ఈటెల టార్గెట్ గా కోవర్ట్ ఆపరేషన్ ? హుజూరాబాద్ లో షాక్ ఇచ్చేలా సీఎం కేసీఆర్ అపర చాణిక్యం !!

English summary

Kadiyam Srihari directly asked to answer Etela Rajender had joined the bjp for what purpose. Kadiyam Srihari said that Etela Rajender was a man with socialist sentiments and how to meet the BJP, which is divided between religions. Kadiyam Srihari says that Etela Rajender was humiliated on the day he joined the BJP.