చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా కాకతీయవైభవ సప్తాహం: ఏర్పాట్లకు 50లక్షల నిధులు: మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వరంగల్ : చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా కాకతీయ వైభవ సప్తాహం నిర్వహించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం భావిస్తోందని రాష్ట్ర స్త్రీ శిశు, గిరిజన సంక్షేమ శాఖ మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ పేర్కొన్నారు. ఈనెల ఏడవ తేదీ నుండి 13వ తేదీ వరకు కాకతీయ వైభవ సప్తాహం సంబరాలకు సన్నాహక సమావేశాన్ని ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన క్రమంలో మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ కాకతీయ వైభవ సప్తాహం సన్నాహాలకు 50 లక్షల రూపాయల నిధులను కేటాయిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

English summary

Minister Satyavati Rathore said that the Kakatiya vibhava saptaham will be held from July 7 to 13 to tell the glory of kakatiyas in history. Minister Satyavathi Rathore revealed that 50 lakhs funds have been allocated for the arrangements.