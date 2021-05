సింగరేణిలో కరోనా కట్టడికి పటిష్ట చర్యలు.!ప్రత్యేక చొరవ చూపిస్తున్న కల్వకుంట్ల కవిత.!

Telangana

oi-Harikrishna

నిజామాబాద్/హైదరాబాద్: సింగరేణిలో కోవిడ్ మహమ్మారి కట్టడికి ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. సింగరేణి యాజమాన్యంతో పాటు ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో సమన్వయం చేస్తూ, తెలంగాణ బొగ్గు గని కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో కార్మికులు, ఉద్యోగుల ఆరోగ్య సంరక్షణకు అనేక చర్యలు చేపడుతున్నట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా కోవిడ్‌ నిర్ధారణ పరీక్షలు మొదలు వైద్య సేవలు, క్వారంటైన్‌ సెంటర్‌ల ఏర్పాటు, ఐసోలేషన్‌ వార్డుల ఏర్పాటు, వ్యాక్సినేషన్‌ ప్రక్రియ వరకు అన్ని దశల్లో కరోనా కట్టడికి కృషి చేసే విదంగా కవిత చొరవ తీసుకుంటున్నట్టు తెలుస్తోంది.

English summary

It seems that mlc Kalwakuntla Kavitha is creating a special activity for the Kovid pandemic raising in Singareni. Kavitha seems to be taking the initiative to work towards corona raising at all stages, especially medical services,starting with Kovid‌ diagnostic tests.