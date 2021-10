Telangana

oi-Rajashekhar Garrepally

హైదరాబాద్: కర్ణాటకలోని రాయచూర్ జిల్లాను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విలీనం చేయాలని అక్కడి బీజేపీ ఎమ్మెల్యే శివరాజ్ డిమాండ్ చేయడంపై మంత్రి కేటీఆర్ స్పందించారు.

రాయచూర్‌లో జరిగిన ఓ సమావేశంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే శివరాజ్ మాట్లాడుతూ.. ఉత్తర కర్ణాటకలో హుబ్లీ, ధార్వాడ్‌, బెంగళూరును పట్టించుకొంటున్నారని, హైదరాబాద్‌ కర్ణాటక ప్రాంతంలో గుల్బర్గా, బీదర్‌ను మాత్రమే చూస్తున్నారని.. తమ రాయచూర్‌ బాగోగులు, సమస్యలను ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదని వాపోయారు.

రైతులు, ఇతర అన్ని వర్గాలకు అనేక సంక్షేమ పథకాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అద్భుతంగా అమలుచేస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. తెలంగాణలోని సంక్షేమ పథకాలను తమ గ్రామాల్లోనూ అమలుచేయాలని.. అలా చేయలేకపోతే.. తెలంగాణలో కలిపేయాలని డిమాండ్‌చేశారు. గతంలోనూ మహారాష్ట్రలోని కిన్వట్‌, మాహోర్‌ తాలూకాలోని పలు గ్రామాల రైతులు నాందేడ్‌ జిల్లా కలెక్టర్‌ను కలిసి ఈ మేరకు వినతిపత్రం కూడా ఇవ్వడం గమనార్హం.

తాజాగా ఇప్పుడు కర్ణాటక ఎమ్మెల్యే శివరాజ్‌ రాయచూర్‌ను తెలంగాణలో కలపాలంటూ చేసిన వ్యాఖ్యలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి. కాగా, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే శివరాజ్‌ వ్యాఖ్యలపై మంత్రి కేటీఆర్‌ స్పందించారు. 'తెలంగాణ ప్రగతికి సరిహద్దులు దాటి వస్తున్న ధ్రువీకరణ. కర్ణాటక బీజేపీ ఎంఎల్‌ఏ రాయచూర్‌ను తెలంగాణలో విలీనం చేయాలని కోరారు. ఆయన సూచనను ప్రజలు చప్పట్లతో స్వాగతించారు' అని కేటీఆర్ ట్వీట్టర్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.

