సీబీఐ నోటీసులపై కవిత యూటర్న్; నేడు వివరణకు నో.. కేసీఆర్ తో కీలకభేటీలో జరిగిందిదేనా?

ఎమ్మెల్సీ కవిత ఢిల్లీ లిక్కర్ కుంభకోణంలో సిబిఐ జారీచేసిన నోటీసులపై యూటర్న్ తీసుకున్నారా? మొదట 6 వ తేదీన తన ఇంట్లో అందుబాటులో ఉంటాను అంటూ సిబిఐకి సమాధానం ఇచ్చిన కవిత ఆపై తన నిర్ణయాన్ని మార్చుకున్నారా? సీఎం కేసీఆర్ తో భేటీ తర్వాత కవిత నిర్ణయంలో మార్పు వచ్చిందా? అంటే అవును అనే సమాధానమే రాజకీయ వర్గాల నుండి వస్తుంది.

Kavita has taken a U-turn in the matter of CBI notices. She wrote that she will not be available today. After the meeting with KCR at Pragati Bhavan, Kavitha is writing letters that she will give an explanation only after receiving the documents.