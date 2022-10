మునుగోడులో కేసీఆర్ మరో మాస్టర్ ప్లాన్.. ప్రతిపక్షాలకు చెక్ పెట్టేలా వారికి వ్యక్తిగతంగా లేఖలు!!

Telangana

మునుగోడు ఉప ఎన్నికను సీరియస్ గా తీసుకున్న తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మునుగోడు ఓటర్లను తమ వైపు తిప్పుకోవడానికి కొత్త మాస్టర్ ప్లాన్ తో ముందుకు వెళుతున్నారు. ఇప్పటికే మునుగోడు ఉప ఎన్నికల ప్రచారానికి మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలను రంగంలోకి దింపిన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్, మునుగోడు ఓటర్ల మద్దతు కోసం తాజాగా మరో మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారు.

It is known that KCR has prepared another master plan in munugode. It is informed that they will write personal letters to the beneficiaries who have benefited from various government welfare schemes and ask them to win the TRS in Munugode.