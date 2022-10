Telangana

హైదరాబాద్: నల్లగొండ జిల్లా మునుగోడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక జరుగనున్న నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి. ప్రచార పర్వం పతాక స్థాయికి చేరుకుంది. అన్ని పార్టీలు గెలుపు కోసం వ్యూహాలు-ప్రతి వ్యూహాలతో తలమునకలై ఉన్నాయి. ఎన్నికల షెడ్యూల్ కూడా వెలువడటంతో అన్ని పార్టీలు విజయం కోసం సర్వశక్తులను ఒడ్డుతున్నాయి. పార్టీలు, అభ్యర్థుల మధ్య పరస్పరం ఆరోపణలు-ప్రత్యారోపణలు తీవ్రతరం అయ్యాయి.

స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి ఆర్ఎస్‌ఎస్ ద్రోహం- సావర్కర్‌ను పోషించిన బ్రిటీషర్స్..!!

Telangana BJP Chief Bandi Sanjay alleged that the KCR believes in black magic and he does prayers with a black cat every 3months in his formhouse.