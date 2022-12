కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ విస్తరణకు అదిరిపోయే వ్యూహం.. కీలక డేటా సేకరణతో ప్లాన్ ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ని భారత్ రాష్ట్ర సమితి గా మార్చి జాతీయస్థాయిలో దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లాలని భావిస్తున్న తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్, భారత్ రాష్ట్ర సమితి విస్తరణ కార్యక్రమాలను కొనసాగిస్తున్నారు. వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకొని బిజెపికి ప్రత్యామ్నాయంగా దేశంలో రాజకీయాలను చేయాలని భావిస్తున్న కేసీఆర్ ఈ మేరకు విస్తరణ పనులను ప్రారంభించారు.

As part of KCR's BRS expansion strategy, it appears that the focus is mainly on the areas where Telugu people are present. It seems that they are looking to collect the data of Telugu people state wise and select the candidates there.