Telangana

oi-Garikapati Rajesh

ప్ర‌ణాళికా సంఘాన్ని ర‌ద్దుచేసి నీతి ఆయోగ్ ఏర్పాటు చేసినప్పడు భారత్‌కు మంచి రోజులు వచ్చాయనుకున్నాన‌ని, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయిందని తెలంగాణ ముఖ్య‌మంత్రి కేసీఆర్ ఆవేద‌న వ్య‌క్తం చేశారు. ప్రగతి భవన్‌లో మీడియాతో మాట్లాడిన కేసీఆర్ కేంద్ర ప్ర‌భుత్వం అనుస‌రిస్తున్న విధానాల‌పై మండిప‌డ్డారు. భారత ప్రణాళికా సంఘం అంటే ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉండేవని, ఎందరో మహానుభావులు అందులో సభ్యులుగా ఉండేవారని, దేశానికి అవసరమైన కీలక నిర్ణయాలన్నీ తీసుకునేవారన్నారు. కొన్ని నియమ నిబంధనలతోపాటు రాష్ట్రాల బడ్జెట్లకు కూడా అవి మార్గదర్శకత్వం వహించేవ‌న్నారు. ప్రణాళికా సంఘం స్థానంలో వచ్చిన నీతి ఆయోగ్ అనేది నిర‌ర్ధ‌క సంస్థ‌లా మారింద‌ని, నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో, నీతి ఆయోగ్‌లో నీతి అంత ఉంద‌ని, కొండనాలుకకు మందు వేస్తే ఉన్న నాలుక ఊడిన‌ట్లు అయ్యింద‌న్నారు.

English summary

Telangana Chief Minister KCR Aveda said that when the Planning Commission was abolished and Niti Aayog was formed, India thought that good days had come, but now the situation has completely changed.