కార్యవర్గ సభ్యులకు ఉన్న గౌరవం వారికి లేదా?జాతీయ పార్టీ ప్రకటనకు మాజీ మంత్రులను దూరం పెట్టిన కేసీఆర్.!

హైదరాబాద్: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు రాజకీయాల్లో మరో సాహసోపేత నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 28రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల్లో ఎవ్వరూ చేయని ధైర్యాన్ని చంద్రశేఖర్ రావు చేసారు. దాదాపు 18 రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయంగా, సమర్ధవంతమైన ప్రధానిగా ప్రశంసలు అందుకుంటున్న నరేంద్ర మోదీతో సై అంటే సై అనేందుకు రంగం సిద్దం చేసారు. మనుగడలో ఉన్న టీఆర్ఎస్ పార్టీని భారత్ రాష్ట్రీయ సమితి అనే జాతీయ పార్టీగా మార్చుతూ తీర్మాణం చేసారు. ఈ తీర్మాణం చేసిన క్రమంలో చంద్రశేఖర్ రావు పైన అంతర్గతంగా విమర్శలు కూడా వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

English summary

It was decided to transform the TRS party into a national party called Bharat Rashtriya Samiti. In the process of making this decision, internal criticism is pouring in on Chandrasekhar Rao.