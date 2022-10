మునుగోడులో సింపతీ ఓట్లకోసమే కేసీఆర్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్: ఏకిపారేసిన వైఎస్ షర్మిల!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వైఎస్సార్ తెలంగాణా పార్టీ అధినేత్రి వైఎస్ షర్మిల ప్రజా ప్రస్తానం పాదయాత్రలో దూసుకుపోతున్నారు. ఇక తాజా రాజకీయ పరిణామాలపై వైఎస్ షర్మిల తెలంగాణా ప్రభుత్వాన్ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు. టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ళ అంశంపై టీఆర్ఎస్ పార్టీని, బీజేపీని టార్గెట్ చేసిన వైఎస్ షర్మిల ఇప్పటికే కొనుగోలు చేసింది ఎవరు? అమ్ముపోయింది ఎవరు? అంటూ రెండు పార్టీలను టార్గెట్ చేసి మండిపడ్డారు. ప్రజలకు ఈ వ్యవహారంలో నిజం తెలియాలన్నారు. ఇక తాజాగా మరోమారు వైఎస్ షర్మిల మళ్ళీ ఈ వ్యవహారంపై నిప్పులు చెరిగారు.

English summary

YS Sharmila reacts on MLA's purchase episode. Earlier, KCR played the drama of buying MLAs for sympathy votes for munugode, what is the fear if CBI comes? YS Sharmila questioned.