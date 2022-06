కేసీఆర్ ఫోకస్ ప్రధానంగా ఆ రాష్ట్రాలపైనే.. ప్రాంతీయ ఫార్ములాతో బీఆర్ఎస్; కేసీఆర్ మాస్టర్ ప్లాన్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం, టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ భారత్ రాష్ట్రీయ సమితి ఏర్పాటుకు మాస్టర్ ప్లాన్ వేస్తున్నారా? దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై ప్రధానంగా సీఎం కేసీఆర్ ఫోకస్ చేయనున్నారా? దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు జరిగిన అన్యాయం పై పోరాటం చేయడానికి కెసిఆర్ విస్తృత ప్రాంతీయ వాదాన్ని అస్త్రంగా ఎంచుకోనున్నారా? అంటే అవును అన్న సమాధానమే వస్తుంది.

English summary

KCR will focus on the southern states with a regional formula. KCR laid out the master plan in the formation of the National Party. It seems that they are going into the field with a broad regional local argument on the injustice done to the southern states.