కేసీఆరే ప్లోరైడ్ భూతాన్ని తరిమికొట్టారన్న తలసాని.!మునుగోడులో మంత్రి వాహనాన్ని తనిఖీ చేసిన పోలీసులు.!

Telangana

oi-Harikrishna

మునుగోడు/హైదరాబాద్: ప్లోరైడ్ భూతం నుండి విముక్తి కల్పించిన ఘనత అధికార బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానిదేనని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ స్పష్టం చేసారు. మునుగోడు నియోజకవర్గ పరిధిలోని నాంపల్లి మండల కేంద్రంలో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తల సమావేశంలో తలసాని మాట్లాడారు. ప్లోరైడ్ సమస్యను పరిష్కరించాలని కోరితే నాటి ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదని, తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు చొరవతో ప్లోరిన్ సమస్య శాశ్వతంగా పరిష్కరించబడిందన్నారు.

English summary

Minister Thalasani Srinivas Yadav clarified that the credit of getting rid of the fluoride specter goes to the ruling BRS government. Thalasani spoke at a meeting of BRS workers at the Nampalli mandal center under Munugodu constituency.