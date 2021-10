ఆంధ్రాలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టాలని..కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపైనా..ప్లీనరీలో కేసీఆర్ హాట్ కామెంట్స్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీఆర్ఎస్ ప్లీనరీ సమావేశంలో సీఎం కేసీఆర్ ప్రసంగించారు. హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక నేపథ్యంలో సీఎం కేసీఆర్ ప్రసంగంపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. ప్లీనరీలో మాట్లాడిన కేసీఆర్ 20 సంవత్సరాల ప్రస్థానం తర్వాత మళ్లీ అధ్యక్ష బాధ్యతలు చేపట్టిన నేపథ్యంలో తనను ఎన్నుకున్న వారందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘంపై విరుచుకుపడ్డారు. తెలంగాణా ఉద్యమ కాలం నాటి పరిస్థితులను గుర్తు చేసుకున్నారు.

English summary

CM KCR hot comments the TRS Plenary Session. KCR Fires that Central Electoral Commission is corssing the border . Requests are coming to expand the party in Andhrapradesh. He said that Telangana has been made number one with in seven years.