కేసీఆరే అసలు దోషి.!వ్యాట్ తగ్గించినా వెయిటింగ్ ఏంటి..?నిలదీసిన బండి సంజయ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో పెట్రోలు, డీజిల్ ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనని బీజేపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఆరోపించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం పెట్రోలు పై 5రూపాయలు, డీజిల్ పై 10 పది రూపాయల ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని తగ్గించిన తరువాత కూడా టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వ్యాట్ ను తగ్గించకపోవడం సిగ్గుచేటని మండిపడ్డారు. ఈ విషయంలో సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు ప్రభుత్వానికి ఏ మాత్రం చిత్తశుద్ధి లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. కేంద్ర నిర్ణయాన్ని స్వాగతిస్తూ దేశంలోని 17 రాష్ట్రాలు పెట్రోలు, డీజిల్ పై ఇప్పటికే విలువ ఆధారిత పన్ను (వ్యాట్) తగ్గించాయని బండి సంజయ్ గుర్తు చేసారు

English summary

BJP state president Bandi Sanjay has blamed the TRS government for the rise in petrol and diesel prices in the state. He said the TRS government was ashamed of not reducing VAT even after the central government had reduced the excise duty.