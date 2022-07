మంత్రులను,ఎమ్మెల్యేలను బానిసలుగా మార్చుకున్న కేసీఆర్.!ధనిక రాష్ట్రాన్ని సీఎం దివాళా తీయించారన్న ఈటల.!

Telangana

oi-Harikrishna

పెద్దపల్లి/హైదరాబాద్: హుజురాబాద్ నియోజకవర్గం కమలాపుర్ హాస్టల్ లో విషాహారం తిని పిల్లలు అస్వస్థతకు గురవ్వడం ప్రభుత్వ యంత్రాంగం నిర్లక్ష్యానికి నిరదర్శనమని హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ మండిపడ్డారు. తెలంగాణలో ఇది నిత్యకృత్యం అయ్యిందని,అధికారులు పని చేయడం లేదు అనడానికి ఇదే సాక్షమన్నారు. సకాలంలో బిల్లులు రాక, కాంట్రక్టర్లకు డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో కల్తీ సరుకులు తీసుకువచ్చి పిల్లలకు భోజనం పెడుతున్నారన్నారు. 10/10 మార్కులు వచ్చిన టాప్ రాంక్ విద్యార్థులకు మాత్రమే బాసర ఐఐఐటీలో సీటు దొరికుతుందని,అలాంటి పిల్లలకు కనీస వసతులు కలిపించకపోవడం,భోజనం సరిగా పెట్టకపోవడం, కంప్యూటర్స్, లాప్టాప్ ఇవ్వకపోవడం శోచనీయమన్నారు ఈటల రాజేందర్.

English summary

CM Chandrasekhar Rao, who claims to be a rich state and was born for the sake of the poor, was furious that he was undermining all the systems Says bjp Huzurabad Mla Etala Rajendar.