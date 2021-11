ఒక పక్క ధర్నాచౌక్ లో కేసీఆర్ మహాధర్నా.!మరోపక్క రేవంత్ కర్షకుడా కదలిరా.!దద్దరిల్లుతున్ననగరం.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ నగరం ధర్మాలు, దీక్షలు, ర్యాలీలతో హోరెత్తుతోంది. ఇందిరా పార్క్ లో మహాధర్నా పేరుతో అధికార గులాబీ పార్టీ దీక్షా కార్యక్రమానికి ఉపక్రమించగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వరి ధాన్యం కొనుగోళ్ళు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన ప్రదర్శనకు శ్రీకారం చుట్టింది. నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్ నుంచి బషీర్ బాగ్ లోని వ్యవసాయ కమిషనరేట్ వరకు నిరసన ప్రదర్శన ర్యాలీ నిర్వహించాలని వ్యూహం రచించింది. ఈ కార్యక్రమంలో టీపీసీసీ అధ్యక్షులు ఎం.పీ రేవంత్ రెడ్డి, సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని టీపిసిసి పిలుపునిచ్చింది.

English summary

The city of Hyderabad is abuzz with dharmas, initiations and rallies. As the ruling Rose Party embarks on an inauguration program in Indira Park under the name of Mahadharna, the Congress party, led by TPCC president Revanth Reddy, staged a protest demanding the state government to procure paddy.