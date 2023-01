కేసీఆర్ దేవాంతకుడు.. ఖమ్మంలోనే కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ సభ ఎందుకు పెట్టారంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రజల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా తెలంగాణ సెంటిమెంటుతో రాజకీయాలు మొదలు పెట్టిన బీఆర్ఎస్ అధినేత కెసిఆర్ జాతీయ రాజకీయాలలో దూకుడుగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీని మార్పు చేస్తూ జాతీయ పార్టీగా ప్రకటించిన కేసీఆర్ ఖమ్మం వేదికగా బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభను నిర్వహించనున్నారు. అయితే కేసీఆర్ ఖమ్మం కేంద్రంగా బీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావ సభను ఎందుకు నిర్వహిస్తున్నారు? ఖమ్మం సభ వెనుక అయిన మాస్టర్ ప్లాన్ ఏంటి? కెసిఆర్ లక్ష్యం ఏంటి? అన్నది ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ కారణంగా మారింది.

English summary

Master plan behind KCR BRS meeting on 18th in Khammam is to target many states. It is expected that the KCR meeting will have an impact on the border states of AP and Chhattisgarh as well other states with the invitees.