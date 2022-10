Telangana

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడటంతో పోటాపోటీగా అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ ఎన్నిక అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా కావడంతో పెద్ద ఎత్తున తమ శ్రేణులను రంగంలోకి దింపి ప్రచారం చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అధికార టిఆర్ఎస్, కేంద్రంలోని అధికార బిజెపి మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతుంది. ఇక ఈ సమయంలో బిజెపి ఎమ్మెల్యేలను కొనుగోలు చేయడానికి మొయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ వేదికగా ప్రయత్నం చేసిందని టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆరోపించడం బిజెపి నేతలకు తలనొప్పిగా మారింది.

In the munugode by-election time, MLAs buying trap created a stir in Telangana. BJP went on defense with the TRS mind game. It takes many steps in self-defense.