గదేందిరా భయ్... 'గులాబీ' అంటేనే గత్తర్.. గత్తర్!!

మునుగోడు నియోజకవర్గానికి జరిగిన ఉప ఎన్నికలో 10వేల ఓట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించినప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సంతృప్తి చెందలేదు. భారతీయ జనతాపార్టీకి ఈస్థాయిలో ఓట్లు రావడాన్ని ఆయన జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. దీంతో వెంటనే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పార్టీ యంత్రాంగాన్ని అప్రమత్తం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏక్షణంలో ఎన్నికలు జరిగినా గులాబీ జెండాలు రెపరెపలాడించాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఉన్నారు.

English summary

Chief Minister KCR was not satisfied even though he won by a margin of 10,000 votes in the by-election of Munugodu constituency.