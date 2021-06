కేసీఆర్ ఆదేశాలు భేఖాతరు.!మృగశిర వచ్చినా ధాన్యం కొనరా.?ప్రభుత్వానికి బండి సంజయ్ సూటి ప్రశ్న.!

Telangana

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలో నిరంకుశ పాలన కొనసాగుతోందని, అరాచకాలను ప్రశ్నించే గొంతుకలను అణిచి వేస్తున్నారని, ఇప్పుడు తెలంగాణ వాదులు, ప్రజా స్వామ్యవాదులకి ఏకైక వేదిక బీజేపీ మాత్రమేనని భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. బండి సంజయ్ అధ్యక్షతన పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శుల సమవేశంలో ప్రభుత్వ విధానాల మీద మండిపడ్డారు. పార్టీ రాష్ట్ర ఇంచార్జ్ తరుణ్ చుగ్ ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథి గా హాజరయ్యారు. 18 ఏళ్ళు నిండిన భారత ప్రజలందరికీ ఉచిత వ్యాక్సిన్ ప్రకటించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి సమావేశం ధన్యవాదాలు తెలిపింది. రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో ప్రస్తుత పరిణామాలపై ఈ సమావేశం లో చర్చ జరిగింది.

English summary

Bharatiya Janata Party (BJP) state president Bandi Sanjay said that authoritarian rule was continuing in the state and voices questioning anarchy were being suppressed and now the BJP was the only platform for Telangana activists and democrats.