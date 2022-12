ఢిల్లీలో కేసీఆర్ రాజశ్యామల యాగం ప్రారంభం... యాగం వెనుక ప్రధాన ఉద్దేశం ఇదేనా!!

Telangana

దేశ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పడానికి బీఆర్ఎస్ పార్టీని ఏర్పాటుచేసిన తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఢిల్లీ వేదికగా రాజ శ్యామల యాగానికి శ్రీకారం చుట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఢిల్లీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా సీఎం కేసీఆర్ ఢిల్లీకి వెళ్లారు. వారం రోజుల పాటు ఢిల్లీలోనే ఉండనున్న కేసీఆర్ తమ పార్టీ జాతీయ విధానాన్ని ప్రకటించడంతో పాటు, ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కలిసొచ్చే పార్టీలతో మంతనాలు జరుపనున్నారు.

English summary

KCR Rajshyamala Yagam has started in Delhi. It is said that the intention is that the country should be well-off and the BRS party should move forward successfully in this yagam which will be held for two days.