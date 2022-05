పట్టు వదలకుండా 2024ఎన్నికలకు కేసీఆర్ రోడ్ మ్యాప్; థర్డ్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటులో కీలక పార్టీలివే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

2024 లోక్‌సభ ఎన్నికలకు రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధమవుతుందా? కెసిఆర్ అదే పనిలో బిజీగా ఉన్నారా? ఆప్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, సమాజ్‌వాదీ పార్టీలతో కలిసి కేసీఆర్ మూడో ఫ్రంట్ ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారా? అంటే అవుననే సమాధానమే వస్తోంది. ప్రత్యామ్నాయ ఫ్రంట్ కు ప్రయత్నాలు చేస్తున్న కెసిఆర్ రెండు మూడు నెలల్లో దేశంలో సంచలనం సృష్టించబోతున్నామని చెబుతున్న వ్యాఖ్యలపై దేశవ్యాప్తంగా ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. అయితే కేసీఆర్ ప్రయత్నాలు ఏ మేరకు సఫలమవుతాయి అన్నది తెలియాల్సి ఉంది.

English summary

KCR is preparing a roadmap for the 2024 elections without giving up. KCR is in talks with regional parties towards the Third Front, is expected to form a third front comprising the AAP, Trinamool and Samajwadi parties.