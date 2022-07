బెడిసికొట్టిన కేసీఆర్ వ్యూహం.. సీఎం కేసీఆర్ ను లైట్ తీసుకున్న ప్రధాని మోడీ? ఆసక్తికరచర్చ

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

హైదరాబాద్: మోడీ సభను టార్గెట్ చేసిన కేసీఆర్ వ్యూహం బెడిసి కొట్టిందా? మోడీ విజయసంకల్ప సభలో కేసీఆర్ పేరును ప్రస్తావించకుండా మాట్లాడటం వ్యూహాత్మకమేనా? మోడీ ప్రసంగంలో సీఎం కేసీఆర్ అడిగిన ఒక్క ప్రశ్నకూ సమాధానం లేదని టీఆర్ఎస్ నేతలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్న సమయంలో మోడీ స్ట్రాటజీపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతుంది.

English summary

PM Modi acted strategically by not speaking a single word about KCR in BJP's Vijaya Sankalpa Sabha. He did not speak a single word about KCR as there is no need to create unnecessary popularity by talking about KCR. With this, KCR's strategy seems to have failed.