రైతు చట్టాలు వెనక్కి తీసుకోవడం కేసీఆర్ విజయం.!క్రెడిట్ టీఆర్ఎస్ దే అంటున్న మంత్రులు.!

హైదరాబాద్ : దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన, పరిపాలన దక్షత కలిగిన వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు అని మోడీకి తెలుసని, చంద్రశేఖర్ రావు గురువారం ఆందోళనకు దిగడం కూడా కేంద్రంలో చలనానికి ఒక కారణమని, ఈర్శ, ద్వేషాలతో ఇక్కడి బీజేపీ నేతలు చంద్రశేఖర్ రావు ప్రతిభను ఒప్పుకోకున్నా, ఏడేండ్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వ విజయాలు కేంద్రంలోని మోడీ ప్రభుత్వానికి తెలుసని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు రైతాంగ ఉద్యమాలకు నాయకత్వం వహిస్తే ఏం జరుగుతుందో మోడీ ప్రభుత్వానికి తెలుసు కాబట్టే రైతు చట్టాలను వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్టు ప్రకటించారని మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి, జగదీష్ రెడ్డి, విప్ గొంగిడి సునిత, విప్ బాల్క సుమన్ స్పష్టం చేసారు.

English summary

The ministers made it clear that Chief Minister Chandrasekhar Rao had announced that he was withdrawing the farmer laws as the Modi government knew what would happen if he led the peasant movements.