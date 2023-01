కేసీఆర్ వర్సెస్ గవర్నర్ తమిళి సై; కేంద్రానికి నివేదిక; కేంద్రం సీరియస్ గా తీసుకుంటుందా?

రిపబ్లిక్ డే వేడుకల సాక్షిగా మరోమారు గవర్నర్ వర్సెస్ తెలంగాణా ప్రభుత్వం మధ్య యుద్ధం కొనసాగుతుంది. తెలంగాణలో రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన గురించి కేంద్రానికి నివేదిక పంపించాను అని చెప్పడం ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారింది.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గవర్నర్ తమిళిసైకి, తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మధ్య ప్రచ్చన్న యుద్ధం కొనసాగుతోంది. గవర్నర్ గా తమిళి సై బాధ్యతలు చేపట్టిన నాటినుండి ఆమెను బిజెపి ప్రతినిధిగా ముద్ర వేసి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గవర్నర్ ప్రమేయం లేకుండా తన పని తాను చేసుకుపోతుంది. కనీసం ప్రోటోకాల్ కూడా పాటించకుండా తనను ఇబ్బంది పెడుతున్నారని గవర్నర్ తమిళి సై ఇప్పటికే అనేకమార్లు మీడియా సాక్షిగా తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. గతంలోనూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పరిస్థితిని కేంద్రానికి నేరుగా వెళ్లి మరీ వివరించి వచ్చారు.

English summary

KCR vs Governor TamiliSai war will be going on. The Governor stated that he has sent a report to the Center that there is a violation of the Constitution in the state. And will the Center take this matter seriously? is it to be known.