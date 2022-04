14న హైదరాబాద్ కు కేజ్రీవాల్ - ఆప్ లోకి మాజీ ఎంపీ..ఐఏఎస్ : టార్గెట్ ఫిక్స్..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

తెలంగాణలో ఆప్ కీలక అడుగులు వేస్తోంది. తాజాగా పంజాబ్ లో ఏకపక్ష విజయంతో ఆప్ ప్రస్థానం పైన దేశ వ్యాప్తంగా చర్చ సాగుతోందది. రెండు రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న తొలి ప్రాంతీయ పార్టీ ఆప్. ఇక, ఆప్ ఇప్పుడు తెలంగాణ పైన ఫోకస్ చేసింది. ఈ మధ్య కాలంలో చేసిన సర్వేల్లో తెలంగాణలో ప్రత్యేకించి హైదరాబాద్ లో పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మలచుకొనే అవకాశం ఉన్నట్లుగా తేలిందని ఆ పార్టీ నేతలు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే తెలంగాణలో పార్టీని విస్తరించేందుకు కార్యాచరణ సిద్దం చేసారు.

English summary

AAP National Convenor Kejriwal foucs on Telangana, He decided to visit Hyderabad on 14th of this month. Some popular persons raedy to join in AAP as per sources.