కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి జన ఆశీర్వాద యాత్ర ఆగస్ట్ 19 నుండి , పాల్గొననున్న బండి సంజయ్ ; షెడ్యూల్ ఇదే !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఆగస్టు 19వ తేదీ నుంచి జన ఆశీర్వాద యాత్రను ప్రారంభించనున్నారు. కొత్తగా కేంద్రంలో మంత్రులుగా ఎంపికైనవారు ప్రజల్లో పట్టు సంపాదించి, బీజేపీని క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకువెళ్ళేలా చూడాలని బిజెపి కేంద్ర పెద్దలు నిర్ణయించడంతో ఒక్కో కేంద్రమంత్రి కనీసం నాలుగు లోక్సభ నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించే విధంగా ప్లాన్ చేశారు. ఈ క్రమంలోనే కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జన ఆశీర్వాద యాత్రను నిర్వహించనున్నారు.

English summary

Union Minister Kishan Reddy will launch the Jana Ashirwad Yatra from August 19. With the BJP central leaders deciding that the newly elected ministers at the Center should gain a foothold among the people and take the BJP to the field level, each Union Minister has planned to tour almost four Lok Sabha constituencies. In this context, Union Minister Kishan Reddy organize a Jana Ashirwad Yatra in Telangana. The three-day trip will cover 12 districts, seven parliamentary constituencies and 324 km.