పతంగుల పండుగ షురూ.. కరోనా సమయంలోనూ సంక్రాంతి స్పెషల్ గాలిపటాలతో చిన్నారుల సందడే సందడి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సంక్రాంతి అంటేనే పతంగుల పండుగ. రంగురంగుల గాలిపటాలతో చిన్నారులు సంబరాలు జరుపుకునే పండుగ. నింగికి నిచ్చెన వేసినట్టుగా గాలిపటాలను ఎగరేస్తూ చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ ఆనందంగా జరుపుకునే పండుగ సంక్రాంతి పండుగ. ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ సంవత్సరం కూడా మార్కెట్లో రంగురంగుల పతంగులు సందడి చేస్తున్నాయి.

English summary

Sankranthi is a festival of kites. A variety of kites are also on display in the markets during the Sankranti festival. The Kite Festival is held every year in the festive time in cities like Hyderabad