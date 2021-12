సీఎం వ్యూహాలు తెలిసిన వాడిని.!కేసిఆర్ మీద ప్రతీకారం తీర్చుకుంటా.!ఈటల సంచలన వ్యాఖ్యలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు పై హుజురాబాద్ బీజేపి ఎమ్మెల్యే ఈటల రాజేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసారు. వాస్తవానికి చంద్రశేఖర్ రావు ధైర్యవంతుడు కాదని, ఎంత గట్టిగా మాట్లాడుతాడో అంత పిరికివాడని ఈటల రాజేందర్ స్పష్టం చేసారు. పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే నెట్టుకొస్తాడని, సమస్యలు తలెత్తితే పరిష్కరించే చాకచక్యం లేకపోగా పారిపోయే తత్వంగల వాడని పేర్కొన్నారు. రాజకీయంగా తెలంగాణలో సమ ఉజ్జీ ఎదురైతే ఖచ్చితంగా హాండ్స్ అప్ అంటాడని చంద్రశేఖర్ రావుపైన ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసారు ఈటల రాజేందర్.

English summary

In the coming days, there will be a BJP catastrophe in Telangana, Etala made sensational remarks that Chandrasekhar Rao can not tolerate. Etala Rajender called on the leaders and activists that we should increase the speed.