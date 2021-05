యాంటీ కేసీఆర్‌ ఫోర్స్-ఐక్య వేదిక దిశగా-ఈటలకు కోదండరాం ప్రతిపాదన..?-చివరి ప్రయత్నంగా...

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మాజీ మంత్రి ఈటల రాజేందర్‌కు నైతిక మద్దతు తెలిపేందుకే ఆయనతో భేటీ అయ్యామని మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి,తెలంగాణ జన సమితి అధ్యక్షుడు కోదండరాం స్పష్టం చేశారు. తాజా సమావేశంలో రాజకీయాల గురించి చర్చించ లేదని చెబుతూనే... 'యాంటీ కేసీఆర్ ఫోర్స్' ఆలోచన చేస్తున్నట్లుగా వెల్లడించారు. ఈటల బీజేపీలో చేరడం దాదాపుగా ఖాయమేనని ప్రచారం జరుగుతున్న వేళ... కోదండరాం చివరి ప్రయత్నంగా ఆయనతో 'ఐక్య వేదిక'పై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Former MP Konda Vishweshwar Reddy and Telangana Jana Samithi president Kodandaram made it clear that they had met former minister Etala Rajender to give their moral support.They revealed that they thinking about 'Anti KCR Force' to fight against KCR in the state.