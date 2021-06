Telangana

oi-Lekhaka

టీపీసీసీ చీఫ్ ఎంపిక వ్యవహారం చివరి దశకు చేరుకుంది. కొంత కాలంగా సీరియల్ లా సాగిపోతున్న ఈ అంశం పైన తేల్చేయటానికి ఏఐసీసీ సిద్దమైంది. ఇప్పటి వరకు రేవంత్ రెడ్డి పేరు ప్రముఖంగా ప్రచారం లో ఉన్నా..తాజాగా కోమటిరెడ్డి సైతం చివరి లిస్టులో చేరారు. ఈ ఇద్దరిలో ఒకరికి పీసీసీ పీఠం దక్కనుంది. ఇదే సమయంలో పీసీసీ కమిటీని అన్ని వర్గాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ తుది రూపు ఇస్తున్నట్లుగా సమాచారం. అటు కోమటిరెడ్డి...ఇటు రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీలోనే మకాం వేసారు. చివరి ప్రయత్నాల్లో బిజీగా ఉన్నారు.

English summary

Two Mp's from congress in final race for TPCC chief. AICC planning to announce jumbo team for TPCC with senior leaders. Konda Surekha may be selected for working president.